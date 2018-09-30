Заказ медицинской одежды

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Заказ медицинской одежды

Новое сообщение Вилчинко » 30 сен 2018, 21:48

Нужна одежда, для медицинского персонала.

Помогите советом, где вообще такую одежду покупать?



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Re: Заказ медицинской одежды

Новое сообщение Катериночка » 30 сен 2018, 23:00

А не пробовали фирму в интернете искать?
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Катериночка
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