Одежда для мед персонала

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Одежда для мед персонала

Новое сообщение Катериночка » 05 окт 2018, 19:16

Нужно определится с поиском предложении, на мед одежду для персонала частной клиники.

И вроде как предложении много, а интересует меня в особенности вопрос выбора, дайте советы по поводу поиска и анализа подобных предложении.



Аватара пользователя
Катериночка
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
Вернуться к началу

Re: Одежда для мед персонала

Новое сообщение Вилчинко » 05 окт 2018, 20:38

Есть фирмы которые по факту предлагают продажу товара такого плана, и есть те которые занимаются пошивом.

А вас какой тип предложения интересует?

Аватара пользователя
Вилчинко
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 20:25
Вернуться к началу

Re: Одежда для мед персонала

Новое сообщение Сабрина » 06 окт 2018, 00:50

Даже не знаю, предложении в интернете много.

Обратите внимание на такое http://medicalserviceplus.ru предложение, оно собой одно из лучших.

Стоит так же добавить что у них предложение лучшее, и достойное внимания.

Аватара пользователя
Сабрина
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group