Отзывы о интернет магазине Duxe

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Отзывы о интернет магазине Duxe

Новое сообщение Габриция » 08 окт 2018, 06:41

Нужны отзывы о интернет магазине Duxe.

Выскажите свое мнение, имеет ли смысл у них покупать оборудование?



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Габриция
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Re: Отзывы о интернет магазине Duxe

Новое сообщение Харизма » 08 окт 2018, 06:42

В интернете много отзывов о интернет магазине Duxe...

Вот здесь https://orabote.top/feedback/list/company/97520 к примеру можно ознакомится с отзывами их покупателей...приценитесь!

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Харизма
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