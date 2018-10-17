Кристина » 17 окт 2018, 09:11

Решили сделать декор стен в кухне при помощи фактурной краски.

Особо не буду углубляться в то что собой представляет такая краска и почему подобный выбор оправдан собой, однако замечу что интересует меня фактор выбора.

От какого производителя лучше всего фактурную краску покупать?