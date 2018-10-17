Фактурная краска

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Фактурная краска

Новое сообщение Кристина » 17 окт 2018, 09:11

Решили сделать декор стен в кухне при помощи фактурной краски.

Особо не буду углубляться в то что собой представляет такая краска и почему подобный выбор оправдан собой, однако замечу что интересует меня фактор выбора.

От какого производителя лучше всего фактурную краску покупать?



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Re: Фактурная краска

Новое сообщение Харси » 17 окт 2018, 11:56

Мы в Августе 2018 года покупали фактурную краску в интернет магазине Мир Цвета.

Во первых стоит обратить внимание что там ассортимент приличный, по этой https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... nye-kraski ссылки можно ознакомится с предложением.

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Харси
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