Первый вопрос который меня интересует, какая у вас дома сантехника, от какого производителя.
И второй вопрос который меня волнует, это вопрос о том что выбрать между дорогой и дешевой сантехникой?
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Первый вопрос который меня интересует, какая у вас дома сантехника, от какого производителя.
И второй вопрос который меня волнует, это вопрос о том что выбрать между дорогой и дешевой сантехникой?
У нас уже пару лет Hansgrohe коллекция Logis установлена, имею ввиду сантехника от этого производителя и стоит заметить что качеством сделанного выбора я довольна.
Так или иначе делаю выводы, на личном опыте, бренд имеет смысл выбирать.
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