Кристина » 19 окт 2018, 00:19

Обсудим тему выбора сантехники для дома.

Первый вопрос который меня интересует, какая у вас дома сантехника, от какого производителя.

И второй вопрос который меня волнует, это вопрос о том что выбрать между дорогой и дешевой сантехникой?