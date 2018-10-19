Какая у вас сантехника дома?

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Какая у вас сантехника дома?

Новое сообщение Кристина » 19 окт 2018, 00:19

Обсудим тему выбора сантехники для дома.

Первый вопрос который меня интересует, какая у вас дома сантехника, от какого производителя.

И второй вопрос который меня волнует, это вопрос о том что выбрать между дорогой и дешевой сантехникой?



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Кристина
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Re: Какая у вас сантехника дома?

Новое сообщение Харси » 19 окт 2018, 00:22

Доводилось сталкиваться с китайской сантехникой, и честно говоря замечу что имеет смысл за бренд платить, правда лишь за качественный товар от качественного производителя.

У нас уже пару лет Hansgrohe коллекция Logis установлена, имею ввиду сантехника от этого производителя и стоит заметить что качеством сделанного выбора я довольна.

Так или иначе делаю выводы, на личном опыте, бренд имеет смысл выбирать.

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Харси
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