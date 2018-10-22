У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.

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У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.

Новое сообщение wenow » 22 окт 2018, 13:37

У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.


wenow
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.

Новое сообщение brostov » 22 окт 2018, 15:52

На самом деле качественные, и действительно недорогие стабилизаторы напряжения продаются вот в этом интернет-магазине https://energotechnics.ru/9-stabilizato ... eniya.html . Располагаю я такой информацией, ибо и сам тут делал аналогичный заказ. Да и ассортимента лучше нигде не найти.
brostov
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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