У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.
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У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.
У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.
- wenow
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: У меня дома часто бывают перепады напряжения. Подскажите, где можно купить стабилизатор.
На самом деле качественные, и действительно недорогие стабилизаторы напряжения продаются вот в этом интернет-магазине https://energotechnics.ru/9-stabilizato ... eniya.html . Располагаю я такой информацией, ибо и сам тут делал аналогичный заказ. Да и ассортимента лучше нигде не найти.
- brostov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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