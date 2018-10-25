Где венки на похороны с доставкой заказать можно?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где венки на похороны с доставкой заказать можно?

Новое сообщение wenow » 25 окт 2018, 11:53

Где венки на похороны с доставкой заказать можно?


wenow
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
Вернуться к началу

Re: Где венки на похороны с доставкой заказать можно?

Новое сообщение brostov » 25 окт 2018, 16:14

Я совсем недавно заказывал венки на похороны вот на этой интернет-площадке https://traurnie-venki.ru/venki/venki-i ... -pokhorony . Доставка была осуществлена в кратчайшие сроки. Также, не могу не отметить, что соотношение цены и качества товара было просто идеальным.
brostov
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group