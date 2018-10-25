Где венки на похороны с доставкой заказать можно?
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Где венки на похороны с доставкой заказать можно?
Где венки на похороны с доставкой заказать можно?
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Где венки на похороны с доставкой заказать можно?
Я совсем недавно заказывал венки на похороны вот на этой интернет-площадке https://traurnie-venki.ru/venki/venki-i ... -pokhorony . Доставка была осуществлена в кратчайшие сроки. Также, не могу не отметить, что соотношение цены и качества товара было просто идеальным.
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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