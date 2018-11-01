Планшет для игр

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Планшет для игр

Новое сообщение Кармен » 01 ноя 2018, 20:32

Посоветуйте планшет для игр, играю в PUGB, Need for Speed и Adrenalin.

Какой планшет взять, в рамках умеренного бюджета.



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Re: Планшет для игр

Новое сообщение Анастасия33 » 01 ноя 2018, 20:37

Думаю многие согласятся со мной что имеет смысл покупать именно в интернет магазинах такой вид техники: и сравнивать цены можно сравнить, да и выбрать без проблем лучшее предложение можно.

Вот здесь http://mobilaz.by/tabletpc как раз можете ознакомится с представленным выбором, там же я покупала планшет.

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Анастасия33
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