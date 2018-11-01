Какой планшет взять, в рамках умеренного бюджета.
Планшет для игр
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Планшет для игр
Посоветуйте планшет для игр, играю в PUGB, Need for Speed и Adrenalin.
-
Кармен
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
-
Re: Планшет для игр
Думаю многие согласятся со мной что имеет смысл покупать именно в интернет магазинах такой вид техники: и сравнивать цены можно сравнить, да и выбрать без проблем лучшее предложение можно.
Вот здесь http://mobilaz.by/tabletpc как раз можете ознакомится с представленным выбором, там же я покупала планшет.
-
Анастасия33
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 9