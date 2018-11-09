Качественный повседневный корм для рыбок

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Качественный повседневный корм для рыбок

Новое сообщение Габриция » 09 ноя 2018, 10:08

Поговорим на тему повседневного корма для рыбок.

Обсудим тему выбора корма для рыбок, расскажите о том какой все таки корм лучше всего выбирать.

У нас в России много предложении на корма, но все же, какой выбор сделать.



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Re: Качественный повседневный корм для рыбок

Новое сообщение Сабрина » 09 ноя 2018, 10:20

Габриция писал(а):Поговорим на тему повседневного корма для рыбок.

Обсудим тему выбора корма для рыбок, расскажите о том какой все таки корм лучше всего выбирать.

У нас в России много предложении на корма, но все же, какой выбор сделать.

Попробуйте корм Дафния.

Корм качественный, представлен он в ассортименте.

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