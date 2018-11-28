Продукты
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Продукты
Посоветуйте, кто может регулярно поставлять продукты horeca в Московскую область?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Продукты
У меня ресторан в Московской области, и доставку продуктов horeca мне обеспечивает вот эта компания https://www.abri-kos.ru/services/products_horeca/ . Надёжный поставщик, привозят всегда вовремя и только свежие продукты. Мы регулярно с ними сотрудничаем уже четыре года.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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