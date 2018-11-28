Продукты

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Продукты

Новое сообщение brostov » 28 ноя 2018, 19:13

Посоветуйте, кто может регулярно поставлять продукты horeca в Московскую область?


brostov
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Продукты

Новое сообщение wenow » 28 ноя 2018, 22:13

У меня ресторан в Московской области, и доставку продуктов horeca мне обеспечивает вот эта компания https://www.abri-kos.ru/services/products_horeca/ . Надёжный поставщик, привозят всегда вовремя и только свежие продукты. Мы регулярно с ними сотрудничаем уже четыре года.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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