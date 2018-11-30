На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?
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На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?
На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?
Вовсе нет. Большинство людей регулируют карбюраторы Солекс самостоятельно, причём - даже не снимая их. Я бы очень советовал Вам прочесть данную статью https://djago.ru/sistema-vpriska/reguli ... ra-coleks/ . В ней имеется масса рекомендаций по данному поводу.
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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