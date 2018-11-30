На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?

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На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?

Новое сообщение wenow » 30 ноя 2018, 20:25

На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?


wenow
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Re: На моём ВАЗ 2108 установлен карбюратор Солекс. Скажите, его трудно отрегулировать?

Новое сообщение brostov » 30 ноя 2018, 21:10

Вовсе нет. Большинство людей регулируют карбюраторы Солекс самостоятельно, причём - даже не снимая их. Я бы очень советовал Вам прочесть данную статью https://djago.ru/sistema-vpriska/reguli ... ra-coleks/ . В ней имеется масса рекомендаций по данному поводу.
brostov
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Сообщения: 17
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