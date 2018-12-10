Собственно нужно определится с тем какую переноску выбрать и где в принципе говоря предложения найти?
Выбор переноски для британца
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Выбор переноски для британца
Нужно для своего кота (британца) выбрать хорошую переноску.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Выбор переноски для британца
Берите классический вариант переноски, как на фото ниже.
По стоимости такая модель обойдется здесь https://samizoo.ru/dlya-koshek/perenoski/ в 1920 рублей, причем обратите внимание что такую же модель можно найти и более габаритную.
Далее вам решать по поводу такого предложения, но мне оно кажется выгодным собой.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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