Жнади » 11 дек 2018, 00:19

Берите классический вариант переноски, как на фото ниже.

По стоимости такая модель обойдется здесь https://samizoo.ru/dlya-koshek/perenoski/ в 1920 рублей, причем обратите внимание что такую же модель можно найти и более габаритную.

Далее вам решать по поводу такого предложения, но мне оно кажется выгодным собой.