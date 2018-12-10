Выбор переноски для британца

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Выбор переноски для британца

Новое сообщение Харси » 10 дек 2018, 18:27

Нужно для своего кота (британца) выбрать хорошую переноску.

Собственно нужно определится с тем какую переноску выбрать и где в принципе говоря предложения найти?



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Re: Выбор переноски для британца

Новое сообщение Кармен » 10 дек 2018, 18:46

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Re: Выбор переноски для британца

Новое сообщение Жнади » 11 дек 2018, 00:19

Берите классический вариант переноски, как на фото ниже.

По стоимости такая модель обойдется здесь https://samizoo.ru/dlya-koshek/perenoski/ в 1920 рублей, причем обратите внимание что такую же модель можно найти и более габаритную.

Далее вам решать по поводу такого предложения, но мне оно кажется выгодным собой.

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