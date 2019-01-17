Хочу для себя понять если имеет смысл такой газон использовать или какой тип газона можете посоветовать?
Подходит ли универсальный газон для загородного дома
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подходит ли универсальный газон для загородного дома
Хочется узнать именно о натуральном искусственном газоне.
-
Харизма
- Читатель
-
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
-
Re: Подходит ли универсальный газон для загородного дома
Конечно подходит, и все зависит где покупать по выгодной цене.
По поводу предложении...оцените предложение от фирмы Gazon Group. Однозначно говоря фирма отличная, их http://gazongroup.ru/price/universalnyj-gazon предложение на стандартный газон лучшее, ну а по факту у них же можно заказать и укладку газона.
- Бравия
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 авг 2018, 15:56
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Бравия и гости: 9