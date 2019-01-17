Бравия » 18 янв 2019, 11:40

Конечно подходит, и все зависит где покупать по выгодной цене.

По поводу предложении...оцените предложение от фирмы Gazon Group. Однозначно говоря фирма отличная, их http://gazongroup.ru/price/universalnyj-gazon предложение на стандартный газон лучшее, ну а по факту у них же можно заказать и укладку газона.