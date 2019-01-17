Подходит ли универсальный газон для загородного дома

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Подходит ли универсальный газон для загородного дома

Новое сообщение Харизма » 17 янв 2019, 15:48

Хочется узнать именно о натуральном искусственном газоне.

Хочу для себя понять если имеет смысл такой газон использовать или какой тип газона можете посоветовать?



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Харизма
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Re: Подходит ли универсальный газон для загородного дома

Новое сообщение Бравия » 18 янв 2019, 11:40

Конечно подходит, и все зависит где покупать по выгодной цене.

По поводу предложении...оцените предложение от фирмы Gazon Group. Однозначно говоря фирма отличная, их http://gazongroup.ru/price/universalnyj-gazon предложение на стандартный газон лучшее, ну а по факту у них же можно заказать и укладку газона.

Бравия
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