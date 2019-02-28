Выбор и покупка газона в Москве

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Выбор и покупка газона в Москве

Новое сообщение Симбиоза » 28 фев 2019, 17:55

Стоит вопрос о том чтоб выполнить сложный проект в области озеленения участка.

Собственно появилась надобность определится с выбором фирмы которая занимается предоставлением услуг по озеленении. Может дадите советы по поводу того где найти выгодное предложение, в Москве, на продажу натурального газона, в большом ассортименте.



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Симбиоза
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Re: Выбор и покупка газона в Москве

Новое сообщение Бравия » 28 фев 2019, 19:13

Если действительно хотите купить газон по выгодной стоимости, обратите внимание на предложение от фирмы Gazongroup.

Во первых это единственная фирма в Москве которая занимается продажей натурального газона, помимо этого стоит добавить что у них можно найти в продаже разный вид натурального газона. Итак, вот здесь http://gazongroup.ru/ можно ознакомится с предложение, оцените его!

Бравия
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