gambit » 19 мар 2019, 12:44

kerch писал(а): Нужно срочно рекламу наружную в Краснодаре разместить. Кто мне с этим поможет?

Помочь разместить наружную рекламу точно сможет компания Гравитация, ознакомиться с информацией о которой Вы можете здесь https://reklama-gravity.ru/ . Я в неё обращался уже дважды, и наплыв клиентов был после этого просто великолепный.