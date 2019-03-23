Дверные петли

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Дверные петли

Новое сообщение gambit » 23 мар 2019, 09:47

Пожалуйста, посоветуйте интернет-магазин, где можно купить дверные петли оптовыми партиями?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Дверные петли

Новое сообщение wenow » 23 мар 2019, 09:48

Пару месяцев назад мы расширяли наши производственные помещения, и вот в этом магазине брали дверные петли оптом https://nora-m.ru/catalog/dvernye-petli ... vye-pravye . Так получилось намного дешевле, чем покупать в розницу в обычном магазине или на рынке. Доставка быстрая, рекомендую.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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