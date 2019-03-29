Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение Samantha » 29 мар 2019, 13:01

Ювелирку, форумчане, где предпочитаете покупать? В ювелирных салонах или может вовсе в ломбардах? В этом вот https://7lombard.ru/akcii/ ломбарде частенько бывают скидки и акции на совершенно неплохие экземпляры. Но с другой стороны это все-таки бу. Как думаете вот, форумчане, стоит ли приобретать ювелирку в ломбардах?


Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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