Нужен совет
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Нужен совет
Ювелирку, форумчане, где предпочитаете покупать? В ювелирных салонах или может вовсе в ломбардах? В этом вот https://7lombard.ru/akcii/ ломбарде частенько бывают скидки и акции на совершенно неплохие экземпляры. Но с другой стороны это все-таки бу. Как думаете вот, форумчане, стоит ли приобретать ювелирку в ломбардах?
- Samantha
- Читатель
-
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7