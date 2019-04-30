кто может снять порчу

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кто может снять порчу

Новое сообщение Карабас » 30 апр 2019, 18:10

у меня как-будто настала черная полоса в жизни и я думаю что на меня навели порчу кто может вообще снять порчу


Карабас
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: кто может снять порчу

Новое сообщение ВиллиВОнка » 30 апр 2019, 20:41

это вам только кажется что чёрная полоса а по сути Уже всё должно быть хорошо
ВиллиВОнка
Читатель
 
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Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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