Так как квартира для проживания уже имеется, интересует вопрос по поводу того как более выгодно вложится в недвижимость: купить две маленькие квартиры или все таки вложится в одну большую?
В какой тип недвижимости вложится?
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В какой тип недвижимости вложится?
Есть четыре миллиона рублей, которые планирую вложить в недвижимость.
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JardY
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- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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