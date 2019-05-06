В какой тип недвижимости вложится?

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В какой тип недвижимости вложится?

Новое сообщение JardY » 06 май 2019, 01:39

Есть четыре миллиона рублей, которые планирую вложить в недвижимость.

Так как квартира для проживания уже имеется, интересует вопрос по поводу того как более выгодно вложится в недвижимость: купить две маленькие квартиры или все таки вложится в одну большую?



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