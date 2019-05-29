Обслуживание программы 1С

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Laurent » 29 май 2019, 10:37

Меня интересует обслуживание программы 1С в моем офисе и вот я ищу куда смогу обратиться на счет обслуживания,что вы мне могли бы посоветовать ?


Laurent
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Liberator » 29 май 2019, 13:07

Обслуживание данной программы само по себе не особо то и простое и вам понадобится найти компанию как можно получе потому что не все хорошо обслуживают.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Flyer » 29 май 2019, 15:17

Обслуживание данной программы не такое уж и простое и я сперва хотел себе человека нанимать но мне порекомендовали данную компанию https://www.lansecurity.ru они очень хорошо и серьезно обслуживают программу 1С и у меня всегда на работе полный порядок так что вы к ним также обратиться можете и они вам помогут.
Flyer
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group