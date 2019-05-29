Обслуживание программы 1С
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Обслуживание программы 1С
Меня интересует обслуживание программы 1С в моем офисе и вот я ищу куда смогу обратиться на счет обслуживания,что вы мне могли бы посоветовать ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Обслуживание программы 1С
Обслуживание данной программы само по себе не особо то и простое и вам понадобится найти компанию как можно получе потому что не все хорошо обслуживают.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Обслуживание программы 1С
Обслуживание данной программы не такое уж и простое и я сперва хотел себе человека нанимать но мне порекомендовали данную компанию https://www.lansecurity.ru они очень хорошо и серьезно обслуживают программу 1С и у меня всегда на работе полный порядок так что вы к ним также обратиться можете и они вам помогут.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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