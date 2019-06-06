Семена

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Семена

Новое сообщение ymka » 06 июн 2019, 17:43

Привет, увлекаюсь садоводством, только в последнее время семена не всходят, в чем проблема не понимаю


ymka
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена

Новое сообщение vivary » 06 июн 2019, 17:44

Скорее всего семена, которые вы купили просрочены или просто не качественные
vivary
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена

Новое сообщение Вармолей » 06 июн 2019, 17:46

Добрый день, если вы хотите приобрести качественные семена, то вам нужно обратить внимание на сервис https://green-estate.com.ua ,тут есть большое количество отличных вариантов. Мне все нравится.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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