Семена
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Семена
Привет, увлекаюсь садоводством, только в последнее время семена не всходят, в чем проблема не понимаю
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена
Скорее всего семена, которые вы купили просрочены или просто не качественные
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена
Добрый день, если вы хотите приобрести качественные семена, то вам нужно обратить внимание на сервис https://green-estate.com.ua ,тут есть большое количество отличных вариантов. Мне все нравится.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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