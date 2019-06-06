Пошив одежды

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Пошив одежды

Новое сообщение Вармолей » 06 июн 2019, 17:47

Здравствуйте! Мне нужно пошить спецодежду для бригады строителей, кто может помочь?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Пошив одежды

Новое сообщение ymka » 06 июн 2019, 17:48

Делать заказ в ателье, я думаю будет дорого. Попробуйте заказать напрямую у производителя, то есть купить на швейной фабрике...
ymka
Писатель
 
Сообщения: 70
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Re: Пошив одежды

Новое сообщение vivary » 06 июн 2019, 17:49

А вот я бы для вас посоветовала обратится сюда http://shvejnik.ru/ , они как раз занимаются пошивом специальной одежды, мы у них заказывали. Форма села совершенно, качество изделий не плохое и доступное, советую, не пожалеете.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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