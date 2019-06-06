Пошив одежды
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Пошив одежды
Здравствуйте! Мне нужно пошить спецодежду для бригады строителей, кто может помочь?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Пошив одежды
Делать заказ в ателье, я думаю будет дорого. Попробуйте заказать напрямую у производителя, то есть купить на швейной фабрике...
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Пошив одежды
А вот я бы для вас посоветовала обратится сюда http://shvejnik.ru/ , они как раз занимаются пошивом специальной одежды, мы у них заказывали. Форма села совершенно, качество изделий не плохое и доступное, советую, не пожалеете.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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