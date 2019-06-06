Поставщик
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Поставщик
Вопрос такого характера. Кто может подсказать, где у нас в России заказывают сырье для изготовления косметики? Дело в том что мы на протяжении 2-х лет работаем с одной компанией у которой на постоянной основе заказываем химию для производства косметики. Но в последнее время цены очень сильно поднялись, на сырье. Вообщем стало нерентабельно сотрудничать с данной компанией. Чтобы не останавливать процесс изготовления косметики мы работаем с данной компанией и закупаем сырье, но параллельно ищем новых поставщиков. Если вы знаете подобную компанию дайте пожалуйста контакты для связи. Будем рады любому вашему совету.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Поставщик
Да китайское сырье не очень качественное, но дешевое согласен с вами. Вообще эту информацию не здесь нужно искать. Ищите поставщиков по интернету.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Поставщик
Согласен с вами Китайское сырье лучше не приобретать, для производства косметики, ну во первых качество чрезвычайно низкое во вторых у нас есть куда более прибыльные предложения. Лично мы для производства косметики приобретаем сырье вот тут https://biokhim.com поглядите это чрезвычайно достаточно таки большая компания которая работает уже долгие и длительные годы, конкретно на заказчика но не в целях выгоды.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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