vivary » 06 июн 2019, 17:51

Вопрос такого характера. Кто может подсказать, где у нас в России заказывают сырье для изготовления косметики? Дело в том что мы на протяжении 2-х лет работаем с одной компанией у которой на постоянной основе заказываем химию для производства косметики. Но в последнее время цены очень сильно поднялись, на сырье. Вообщем стало нерентабельно сотрудничать с данной компанией. Чтобы не останавливать процесс изготовления косметики мы работаем с данной компанией и закупаем сырье, но параллельно ищем новых поставщиков. Если вы знаете подобную компанию дайте пожалуйста контакты для связи. Будем рады любому вашему совету.