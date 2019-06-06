Поставщик

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Поставщик

Новое сообщение vivary » 06 июн 2019, 17:51

Вопрос такого характера. Кто может подсказать, где у нас в России заказывают сырье для изготовления косметики? Дело в том что мы на протяжении 2-х лет работаем с одной компанией у которой на постоянной основе заказываем химию для производства косметики. Но в последнее время цены очень сильно поднялись, на сырье. Вообщем стало нерентабельно сотрудничать с данной компанией. Чтобы не останавливать процесс изготовления косметики мы работаем с данной компанией и закупаем сырье, но параллельно ищем новых поставщиков. Если вы знаете подобную компанию дайте пожалуйста контакты для связи. Будем рады любому вашему совету.


vivary
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Поставщик

Новое сообщение ymka » 06 июн 2019, 17:51

Да китайское сырье не очень качественное, но дешевое согласен с вами. Вообще эту информацию не здесь нужно искать. Ищите поставщиков по интернету.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Поставщик

Новое сообщение Вармолей » 06 июн 2019, 17:53

Согласен с вами Китайское сырье лучше не приобретать, для производства косметики, ну во первых качество чрезвычайно низкое во вторых у нас есть куда более прибыльные предложения. Лично мы для производства косметики приобретаем сырье вот тут https://biokhim.com поглядите это чрезвычайно достаточно таки большая компания которая работает уже долгие и длительные годы, конкретно на заказчика но не в целях выгоды.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group