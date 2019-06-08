Фурнитура
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Фурнитура
Я считаю что Польская швейная фурнитура все таки качественная. Я в основном покупаю на рынке,так как у них есть сертификат качества и практически все в наличии. Где вы покупаете? Какую выбираете фирму?
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Фурнитура
Я лично больше доверяю турецкому производству. Все-таки турки умеют шить и много знают об этом.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Фурнитура
Хороший веб магазин швейной фурнитуры http://furnitex.ua большой выбор и хорошее качество за доступную стоимость.
Посодействуют хорошо подобрать фурнитуру, проконсультируют, посоветуют наилучшее решение, посодействуют с доставкой.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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