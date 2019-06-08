Семена
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Семена
Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена
Зачем тебе это? на продажу или как? Если на продажу могу посоветовать в лс
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена
Я делаю цветы дома. Кстати, хорошее хобби Конечно, я не знаю, зачем вам семена в цвете, но я лично покупаю их здесь https://semena.kr.ua. Цены полны меня. Я не знаю, получат ли они тебя, ну, ты можешь пойти и посмотреть. Одно могу сказать, что у них всегда есть все в наличии и очень быстрая доставка.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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