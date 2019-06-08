Семена

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Семена

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 23:05

Нужно купить семена цветов оптом, кто может посоветовать интернет-магазин по продаже семян?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:06

Зачем тебе это? на продажу или как? Если на продажу могу посоветовать в лс
ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:07

Я делаю цветы дома. Кстати, хорошее хобби Конечно, я не знаю, зачем вам семена в цвете, но я лично покупаю их здесь https://semena.kr.ua. Цены полны меня. Я не знаю, получат ли они тебя, ну, ты можешь пойти и посмотреть. Одно могу сказать, что у них всегда есть все в наличии и очень быстрая доставка.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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