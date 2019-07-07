Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
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Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Мы занимаемся закупкой и ввозов страну различных товаров. Покупаемые нами товары декларированию или сертификации не подлежат. Каким образом можно этот факт подтвердить при прохождении проверок?
- on Fire
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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