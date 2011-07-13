Мы встретим вас, организуем трансфер, проведём экскурсии, сопроводим вас во время шопинга, поможем в резервации билетов в музеи, выставки-салоны, на концертные и спортивные мероприятия, зарезервируем рестораны.
Контакт: lyonstr@yandex.ru
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Мы встретим вас, организуем трансфер, проведём экскурсии, сопроводим вас во время шопинга, поможем в резервации билетов в музеи, выставки-салоны, на концертные и спортивные мероприятия, зарезервируем рестораны.
Контакт: lyonstr@yandex.ru
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