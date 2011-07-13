leo » 13 июл 2011, 16:04

Путешествуя по Франции, не забудьте заглянуть в Лион. Лион – cтолица кинематографа и кулинарии, шелкотканой промышленности, Трех Галлий и Французского Сопротивления. Имена выдающихся людей связаны с нашим городом: братья Люмьер, Франсуа Рабле, Поль Бокюз, Жозеф Мари Жаккард, Андре-Мари Ампер, Жан Мулен, Антуан Мари Роже де Сент-Экзюпери.

Мы встретим вас, организуем трансфер, проведём экскурсии, сопроводим вас во время шопинга, поможем в резервации билетов в музеи, выставки-салоны, на концертные и спортивные мероприятия, зарезервируем рестораны.

Контакт: lyonstr@yandex.ru