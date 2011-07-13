Поездка во Францию

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Поездка во Францию

Новое сообщение leo » 13 июл 2011, 16:04

Путешествуя по Франции, не забудьте заглянуть в Лион. Лион – cтолица кинематографа и кулинарии, шелкотканой промышленности, Трех Галлий и Французского Сопротивления. Имена выдающихся людей связаны с нашим городом: братья Люмьер, Франсуа Рабле, Поль Бокюз, Жозеф Мари Жаккард, Андре-Мари Ампер, Жан Мулен, Антуан Мари Роже де Сент-Экзюпери.

Мы встретим вас, организуем трансфер, проведём экскурсии, сопроводим вас во время шопинга, поможем в резервации билетов в музеи, выставки-салоны, на концертные и спортивные мероприятия, зарезервируем рестораны.

Контакт: lyonstr@yandex.ru



leo
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 15:50
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Re: Поездка во Францию

Новое сообщение dedasus » 30 дек 2018, 00:37

сосёт член порно йога https://umstraininghub.com/yoga/
dedasus
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
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