Egorius » 18 апр 2017, 20:11

Собираемся в мае-июне в Болгарию в Елените и Созополь.

Хотим куда-нибудь съездить - первая наша цель София и Рильский монастырь.

Были уже в Несебре, Бегликтаще, Пловдиве, Велико Тырново,

Казанлыке, на Шипке. Посоветуйте что ещё интересное можно посмотреть?