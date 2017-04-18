Посоветуйте интересные места в Болгарии

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Посоветуйте интересные места в Болгарии

Новое сообщение Egorius » 18 апр 2017, 20:11

Собираемся в мае-июне в Болгарию в Елените и Созополь.

Хотим куда-нибудь съездить - первая наша цель София и Рильский монастырь.

Были уже в Несебре, Бегликтаще, Пловдиве, Велико Тырново,

Казанлыке, на Шипке. Посоветуйте что ещё интересное можно посмотреть?



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Re: Посоветуйте интересные места в Болгарии

Новое сообщение Lansa » 05 май 2017, 15:02

Вы почти всю Болгарию объездили. Пожалуй еще Варна, Долина роз в Казанлыке, Золотые пески. На одну поездку хватит?
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Lansa
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