Хотим куда-нибудь съездить - первая наша цель София и Рильский монастырь.
Были уже в Несебре, Бегликтаще, Пловдиве, Велико Тырново,
Казанлыке, на Шипке. Посоветуйте что ещё интересное можно посмотреть?
Модераторы: bot, more, translate
Хотим куда-нибудь съездить - первая наша цель София и Рильский монастырь.
Были уже в Несебре, Бегликтаще, Пловдиве, Велико Тырново,
Казанлыке, на Шипке. Посоветуйте что ещё интересное можно посмотреть?
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