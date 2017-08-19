Модераторы: more, bot, translate

Отдых в Питере deggion » 19 авг 2017, 23:35 Хотелось бы поделится своим впечатлением. Последний раз мы ездили отдыхать в Питер и там нам предложили остановится в отеле Аполло. Позже я узнал, что можно было забронировать места через сайт http://apollo-hotel.ru/gostinitsa-dlya-molodozhenov . Нам все таки предоставили место без бронировки. Мы насладились не только самим Питером и его красотой, но также отдохнули от тяжелой дороги в отеле, а также после экскурсий по городу.



deggion Читатель Сообщения: 20 Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30 Личное сообщение Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить Сообщений: 2 • Страница 1 из 1

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Перейти: Выберите форум ------------------ Дайджест Аналитика Обозрение (видео) Сделано в России Объявления Автомобили, транспорт, перевозки Жилье, мебель, сантехника Интернет, сайты, реклама Красота, косметика, мода, одежда Медицина, здоровье, спорт Недвижимость, строительство, ремонт Праздники, развлечения, досуг Работа, курсы, образование Техника, оборудование Торговля, коммерция, магазины Туризм, отдых, путешествия Финансы, деньги, инвестиции Бизнес Недвижимость Торговля Туризм Визы, таможня Ищу попутчика Курорты Албена Золотые Пески Солнечный Берег Общение Общие темы Автомобили Дети Здоровье и медицина Кулинария Культура Спорт Технологии Опросы Русские в Болгарии Знакомства Особенности языка Праздники Трудоустройство Фото и видео Учеба Юридические вопросы Библиотека Литература Музыка, Видео Наши проекты Банк-РУ БГ-Авто Олигархия Рублика За Русия на български Новини на български Новости на русском Актуални теми О форуме Администрация

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4