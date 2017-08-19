Отдых в Питере
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Отдых в Питере
Хотелось бы поделится своим впечатлением. Последний раз мы ездили отдыхать в Питер и там нам предложили остановится в отеле Аполло. Позже я узнал, что можно было забронировать места через сайт http://apollo-hotel.ru/gostinitsa-dlya-molodozhenov. Нам все таки предоставили место без бронировки. Мы насладились не только самим Питером и его красотой, но также отдохнули от тяжелой дороги в отеле, а также после экскурсий по городу.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Отдых в Питере
Питер такой красивый город.
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Brunhild
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 16:41
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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