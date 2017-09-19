daryaShanhay » 19 сен 2017, 13:36

Переводчик в Шанхае.

Доброго дня!

Меня зовут Синчугова Дарья, я профессиональный переводчик, бизнес-гид, экономической столицы Китая, с 2008 года.

полный комплекс бизнес-услуг в Шанхае и близлежащих городах:

• переводчик с китайского

• переводчик китайского для переговоров

• переводчик на выставке

• переводчик на фабрике

• переводчик с личным авто

Бизнесменам следует учитывать следующий момент. Вести переговоры и заключать договора в Китае – не то же, что в России или странах СНГ. Здесь другой менталитет, обычаи, традиции. Иное законодательство и взгляды на мораль.

При всём уважении к нашим китайским коллегам, считаю необходимым отметить такой факт. Китаец довольно часто делает некорректный перевод, что приводит к непониманию и ошибкам. Кроме того, они обычно психологически настроены отстаивать интересы партнёров, а не ваши.

Но со мной вам не следует беспокоиться о таких нюансах.

Мои преимущества:

Общение на любые темы.

У меня нет ограничений по тематике и специфике переговоров.

Вы гарантированно получаете точный и адекватный перевод с китайского. Я имею высокую квалификацию – высшее образование, стажировку в китайских университетах и многолетнюю практику. К тому же хорошо знаю правила и требования ВЭД. Поэтому в моём лице вы получаете ещё и надёжного бизнес-помощника;

Мой перевод учитывает китайский менталитет, я живу здесь более 9 лет. При необходимости я попутно консультирую клиента о возможных разногласиях, и вариантах их устранения. В сочетании с точным переводом, вы практически полностью защищены от недоразумений и недобросовестности партнёров;

Сразу по приезду, Вам, гарантируется мобильность передвижения. Я встречу, Вас, на личном авто и отвезу в нужное, Вам, место. Это сэкономит много времени, что сделает поездку более эффективной.

Специально для, Вас, бронирование гостиниц, ресторанов, билетов и прочие услуги, я возьму на себя, оптимизация, Вашего, времени- одна из моих задач.

Если, Вы, решили отдохнуть в Шанхае, услуги гида и организация отдыха, так же могут быть подобраны, с учетом, Ваших, пожеланий.

Обращайтесь, приезжайте и работайте максимально комфортно.

Со мной вас ждёт успех!

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

http://www.interpreter-in-shanghai.com

www.perevodchik-shanghai.ru

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

Skype: :daria-metal