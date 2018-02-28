daryaShanhay » 28 фев 2018, 13:33

ЧАСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДЫ В ШАНХАЕ

Под руководством Дарьи Синчуговой

Всем привет , меня зовут Дарья !

Проживаю в Шанхае 9 лет , 3 высших образования связанных с Китаем : переводчик китайского и английского языков и политолог Китая .

Профессиональным гидом я работаю уже много лет , и очень люблю радовать своих клиентов новыми притчами , рассказами о быте китайцев , а также истории Поднебесной.

Я готова вам подарить всю свою любовь к Шанхаю на нашей с вами обзорной экскурсии ,которая включает посещение Сада Радости Юй Юань , делового района Пудун , Набережной Вайтань , Французского квартала , Пешеходной Улицы Нанцзин роад и , конечно же Французского квартала . Я покажу вам мои секретные места , куда не доводилось бы зайти обычному туристу , расскажу про историю Шанхая в легкой и непринужденной форме .

С теми , кто любит вкусно покушать мы отправимся на обед в самые необычные рестораны Шанхая , где при вас будут гореть пламенем морепродукты , нарезаться вкуснейшая пекинская утка либо стекать сок со вкуснейших дамплингов .Все ваши пожелания я учитываю задолго до поездки и бронирую столик в ресторане согласно вашим пожеланиям .

Вечером мы с вами можем прокатить на кораблике вдоль реки Хуанпу либо посетить цирк ERA .

Если вы приехали в Шанхай на несколько дней , у меня для вас подготовлены туры в Восточную Венецию , Сучжоу , Ханчжоу , которые , безусловно , оставят в вашем сердце самые яркие впечатления .

Моих клиентов с каждым годом становится все больше , а моего времени все меньше , поэтому я обучила лучших гидов Шанхая самостоятельно , контролируя их работу вашими отзывами , тем самым я создала сильную команду профессионалов и любителей своего дела.

Почему лучше взять личного гида в Шанхае ?

1) Экономия времени

Гид строит маршрут с учетом шанхайских пробок , удаленности достопримечательностей друг от друга , поэтому за 6-8 часов вы получите полную картинку этого невероятного города.

2) Экономия нервов :

Китай – очень специфическая страна , где мало , кто говорит на английском языке , не говоря уже о русском . Таксисты могут вас завести не в то место , катая по кругу . Продавцы чая смело могут накручивать цены в несколько раз при виде иностранцев , поэтому помощь рядом знающего человека необходима.

3) Экономия денег :

Гид знает , где дешевле покушать, как увидеть весь город с высокой точки Шанхая не заплатив ничего . Наши секреты вы узнаете на обзорной экскурсии и будите приятно удивлены . Гид также поможет вам сторговаться при покупке сувениров в Старом городе .

4) Экономия энергии :

Вам не нужно долго подготавливаться к поездке выписывая каждое название , искать все адреса с номерами и пересечениям улиц на китайском языке .

5)Экономия собственных нервов : В Китае заблокирован what’s app , skype , Instagram и Google , вы можете оказаться без связи со своими коллегами либо друзьями , что может привести вас в стрессовую ситуацию. Гид всегда поможет связаться с вами родственниками , помочь купить симкарту , поменять деньги .

Отдых есть отдых. Лучше уж расслабиться и выжать из приключения все, с легким сердцем и без забот в голове. Хлопоты же следует переложить Гида, контролирующего ситуацию. Преимущества налицо, остается только сделать заказ и отдохнуть от души.

КОНТАКТЫ :

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

Сот.:+86-139-17707247

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

Skype: :daria-metal

www.gid-v-shanghae.ru