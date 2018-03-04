Пляж Адрага, отдых в Португалии

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Пляж Адрага, отдых в Португалии

Новое сообщение Харси » 04 мар 2018, 19:52

Думаем куда поехать отдохнуть этим летом.

В итоге скажу что именно наметили отдых в Португалии, однозначно это лучший вариант для отдыха на 2018 год. И вот вычитала здесь https://myguidebook.ru/info/i/beach/32 о пляже Адрага, вот меня и заинтересовали отзывы от тех кто отдыха в этой стране и на этом пляже.

Как вам?



Аватара пользователя
Харси
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group