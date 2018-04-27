daryaShanhay » 27 апр 2018, 19:17

Услуги профессионального переводчика в Шанхае

Для того чтобы наладить деловое сотрудничество с торговыми партнерами из Китая, необходимо в первую очередь позаботиться о преодолении не только языкового, но и ментального барьера, отделяющего наши культуры. Только после того как будет налажен контакт, можно рассчитывать на успех переговоров. В этой ситуации рекомендуется прибегнуть к услугам профессионального переводчика, который сумеет не только максимально точно объяснить основные позиции деловой беседы, но и отстоять Ваши интересы.

Профессионал станет надежным другом и экскурсоводом, который поможет сориентироваться в иностранной среде. Я, Синчугова Дарья, являюсь профессиональным бизнес-гидом и с радостью помогу Вам в любых начинаниях!

Почему стоит выбрать меня?

Я опытный и компетентный переводчик с высокой квалификацией. Так как я уже почти 10 лет проживаю в Китае, то не только отлично владею языком и могу свободно поддержать беседу на любую тему, но и хорошо знакома с менталитетом жителей Востока. Поэтому с легкостью смогу решить любые проблемы и сгладить шероховатости, мешающие взаимопониманию.

Со мной можно рассчитывать на успех во всех начинаниях:

• свободное владение китайским, английским и русским позволяет проводить бизнес-встречи и конференции на самом высоком уровне;

• открытая тематика переговоров – возможность свободно поддерживать абсолютно любые темы;

• знание ВЭД – я надежный бизнес-помощник и советчик;

• возможность организации веселого и занимательного досуга, знакомство с китайской культурой, а также бронирование номеров и сопровождение по городу на личном авто.

Если Вы настроены на то, чтобы привести переговоры на высшем уровне, то обращайтесь за помощью ко мне.

Китайские переводчики имеют несколько существенных недостатков. Во-первых, некорректный перевод, который может возникнуть в силу разниц менталитетов, в дальнейшем приведет к недопониманию. Также есть психологический барьер, ведь китайский переводчик настроен на то, чтобы отстаивать интересы своего соотечественника. Со мной Вы можете рассчитывать на успех, взаимопонимание и приятное времяпровождение!

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

www.perevodchik-shanghai.ru

http://www.b2btrip.ru

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

Skype: :daria-metal