JardY » 11 июн 2018, 13:37

Тут во многом все зависит от того где смотреть!

С одной стороны смотря тут какие сайты и какие отзывы они предлагают. Некоторые из таковых предлагают именно накрученные отзывы, другие же предлагают реальные отзывы. По итогу могу сказать что стоит доверять таким сайтам как к примеру Irecomend, там отзывы проверенно реальные.