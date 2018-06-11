Собственно говоря, могу сказать что интересуюсь тем если стоит доверять таковым отзывам? учитывая то что нужна элитная сауна.
Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве
Модераторы: more, bot, translate
Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве
-
Кристина
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
-
Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве
С одной стороны смотря тут какие сайты и какие отзывы они предлагают. Некоторые из таковых предлагают именно накрученные отзывы, другие же предлагают реальные отзывы. По итогу могу сказать что стоит доверять таким сайтам как к примеру Irecomend, там отзывы проверенно реальные.
-
JardY
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
-
Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве
Да и чтоб не читали в интернете отзывы о котах в мешке и пустых обещаниях, загляните вот сюда http://sauna.ru и посмотрите там полный каталог лучших саун в Москве. Обратите внимание что у каждой размещенной там сауны имеются фотографии, и уже на этой информации можно опираться делая выбор в какую сауну пойти.
-
Симбиоза
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
-
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1