Wlk23 » 18 июн 2018, 15:49

Размещение по 3-4 человека, в комнате туалет, душ, кондиционер. Питание 5-разовое - шведский стол, фрукты и овощи ежедневно. Ежедневные занятия с преподавателями Фоксфорда помогут закрепить знания и узнать новое по любимому предмету. Каждый день - квесты, игры, спортивные мероприятия, купание в море. Дважды за смену - экскурсии.Закрытая охраняемая территория комплекса под видеонаблюдением. Врач работает 24/7. На пляже дежурят спасатели.

Подробности:https://goo.gl/MgWLPo