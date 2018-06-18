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Лагерь в Болгарии - Идеальный отдых для ребенка
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Лагерь в Болгарии - Идеальный отдых для ребенка
Размещение по 3-4 человека, в комнате туалет, душ, кондиционер. Питание 5-разовое - шведский стол, фрукты и овощи ежедневно. Ежедневные занятия с преподавателями Фоксфорда помогут закрепить знания и узнать новое по любимому предмету. Каждый день - квесты, игры, спортивные мероприятия, купание в море. Дважды за смену - экскурсии.Закрытая охраняемая территория комплекса под видеонаблюдением. Врач работает 24/7. На пляже дежурят спасатели.
- Wlk23
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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