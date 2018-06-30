Джульета » 01 июл 2018, 15:49

А вы любите блюда из рыбы?

Если так, советую вам посетить в Москве ресторан Волна. Во первых замечу что ресторан собой отличный, к тому же обращу внимание что готовят там просто великолепные блюда из рыбы.

В общем вот сайт https://rest-volna.ru этого рыбного ресторана, советую ознакомится с тем что в этом ресторане вам способны предложить.