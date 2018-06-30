Впервые в Москве, какие места посетить

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Впервые в Москве, какие места посетить

Новое сообщение Габриция » 30 июн 2018, 12:39

Впервые в Москве, интересует какие места посетить, в особенности меня интересуют рестораны, кафе, клубы и аналогичные заведения.

Что можете по этому поводу сказать, какие советы можете мне дать.



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Re: Впервые в Москве, какие места посетить

Новое сообщение Джульета » 01 июл 2018, 15:49

А вы любите блюда из рыбы?

Если так, советую вам посетить в Москве ресторан Волна. Во первых замечу что ресторан собой отличный, к тому же обращу внимание что готовят там просто великолепные блюда из рыбы.

В общем вот сайт https://rest-volna.ru этого рыбного ресторана, советую ознакомится с тем что в этом ресторане вам способны предложить.

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Джульета
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Re: Впервые в Москве, какие места посетить

Новое сообщение ymka » 04 дек 2018, 16:46

Обычно посещают Красную Площадь, вполне успешно кстати
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Re: Впервые в Москве, какие места посетить

Новое сообщение Вармолей » 04 дек 2018, 16:47

Хорошие рестораны стоит посещать. Знаешь, могу тебя обрадовать, я знаю отличный сайт ресторана Гамбринус вот http://www.gambrinusbar.ru/ могу тебе сказать, что этот ресторан и правда очень хороший, там готовят очень вкусно и цены нормальные, так что можешь заходить и делать заказ, удачи тебе.
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