Что можете по этому поводу сказать, какие советы можете мне дать.
Впервые в Москве, какие места посетить
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Впервые в Москве, какие места посетить
Впервые в Москве, интересует какие места посетить, в особенности меня интересуют рестораны, кафе, клубы и аналогичные заведения.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Впервые в Москве, какие места посетить
А вы любите блюда из рыбы?
Если так, советую вам посетить в Москве ресторан Волна. Во первых замечу что ресторан собой отличный, к тому же обращу внимание что готовят там просто великолепные блюда из рыбы.
В общем вот сайт https://rest-volna.ru этого рыбного ресторана, советую ознакомится с тем что в этом ресторане вам способны предложить.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Впервые в Москве, какие места посетить
Обычно посещают Красную Площадь, вполне успешно кстати
- ymka
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Впервые в Москве, какие места посетить
Хорошие рестораны стоит посещать. Знаешь, могу тебя обрадовать, я знаю отличный сайт ресторана Гамбринус вот http://www.gambrinusbar.ru/ могу тебе сказать, что этот ресторан и правда очень хороший, там готовят очень вкусно и цены нормальные, так что можешь заходить и делать заказ, удачи тебе.
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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