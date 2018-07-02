Джульета » 02 июл 2018, 21:29

Нужна не особо дорогая, но приличная, не бл ядушник загаженый. день рождения свой свой хочу там отметить в небольшой компании 5-6 человек, желательно с бильярдом. Переглядела кучу сайтов, фоток очень мало, так что ничего непонятно. Помогите плиииз. Куда мы раньше ходили не нравится