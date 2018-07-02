Посоветуйте сауну
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Посоветуйте сауну
Нужна не особо дорогая, но приличная, не бл ядушник загаженый. день рождения свой свой хочу там отметить в небольшой компании 5-6 человек, желательно с бильярдом. Переглядела кучу сайтов, фоток очень мало, так что ничего непонятно. Помогите плиииз. Куда мы раньше ходили не нравится
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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