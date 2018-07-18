Интересует меня именно поиск лучшего в своем роде предложения, поделитесь вариантами выбора предложении.
Аренда средне бюджетного банкетного зала
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Аренда средне бюджетного банкетного зала
Нужны предложения на аренду банкетного зала, помогите пожалуйста в Москве найти предложения.
-
Дарки
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
-
Re: Аренда средне бюджетного банкетного зала
Дарки писал(а):Нужны предложения на аренду банкетного зала, помогите пожалуйста в Москве найти предложения.
Интересует меня именно поиск лучшего в своем роде предложения, поделитесь вариантами выбора предложении.
Лучше сегодня проще и гуманнее поступают.
Они попросту вот заходят в интернет и там ищут подходящее для себя предложение.
Все приличные варианты давно в интернет перешли, берите это на заметку.
-
Сабрина
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3