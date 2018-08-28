А вы давно летали в Милан?
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А вы давно летали в Милан?
Не могу найти где посмотреть стоимость билетов в самолет из Минска в Милан. Пересмотрела уже столько сайтов, такое впечатление, что поисковик не понимает, что мне нужно найти и выдает совершенно противоположные результаты. Ехать в аэропорт, что бы узнать цены, нет у меня желания. Может вы знаете варианты, где и как узнавать стоимость авиабилетов? Дорого ли будет такой перелет? Или может автобусом лучше поехать?
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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