Спасибо!
Отдых в ноябре!!!
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Отдых в ноябре!!!
Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Отдых в ноябре!!!
Карви писал(а):Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.
Спасибо!
Наверное у нас в России уже и негде прилично отодхнуть в ноябре месяце..хотя можно предложения поискать
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Анабель
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Re: Отдых в ноябре!!!
Слышали про портал Russ Travel?
Вот именно на данном https://russ.travel/ сайте можно найти предложение на направления отдыха. причем беря во внимание тот важный момент что все направления обозначены по цене, стоит заметить что вам будет таким образом легче свой выбор сделать.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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