Отдых в ноябре!!!

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Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Карви » 04 сен 2018, 09:36

Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.

Спасибо!



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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Анабель » 04 сен 2018, 11:28

Карви писал(а):Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.

Спасибо!

Наверное у нас в России уже и негде прилично отодхнуть в ноябре месяце..хотя можно предложения поискать

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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Жнади » 04 сен 2018, 14:54

Слышали про портал Russ Travel?

Вот именно на данном https://russ.travel/ сайте можно найти предложение на направления отдыха. причем беря во внимание тот важный момент что все направления обозначены по цене, стоит заметить что вам будет таким образом легче свой выбор сделать.

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