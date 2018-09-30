Помогите советом по теме отдыха, где в принципе искать выгодные для себя предложения на туры, интересует оптимальная цена и оптимальный собой выбор.
Хотим с мужем в Шарджу поехать
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Хотим с мужем в Шарджу поехать
Планируем с мужем в скором времени поехать на отдых в Шарджу.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Хотим с мужем в Шарджу поехать
В интернете понятно что много предложении, и дело выбора в ваших руках.
По поводу того куда обратится, советую ознакомится с таковым https://set-travel.com/ru/tour/uae/sharjah вариантом предложения, он доступный с точки зрения цены.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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