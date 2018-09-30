Хотим с мужем в Шарджу поехать

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Хотим с мужем в Шарджу поехать

Новое сообщение Жнади » 30 сен 2018, 12:40

Планируем с мужем в скором времени поехать на отдых в Шарджу.

Помогите советом по теме отдыха, где в принципе искать выгодные для себя предложения на туры, интересует оптимальная цена и оптимальный собой выбор.



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Re: Хотим с мужем в Шарджу поехать

Новое сообщение Харизма » 30 сен 2018, 12:42

В интернете понятно что много предложении, и дело выбора в ваших руках.

По поводу того куда обратится, советую ознакомится с таковым https://set-travel.com/ru/tour/uae/sharjah вариантом предложения, он доступный с точки зрения цены.

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Харизма
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