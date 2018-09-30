Жнади » 30 сен 2018, 12:40

Планируем с мужем в скором времени поехать на отдых в Шарджу.

Помогите советом по теме отдыха, где в принципе искать выгодные для себя предложения на туры, интересует оптимальная цена и оптимальный собой выбор.