Карпаты
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Карпаты
Здравствуйте? планируем с женой вдвоем отдохнуть в Карпатах? конец декабря начало января. для проживания нужен минимум, возможна комната в частном доме или же гостиница. природу живописную, озера, реки, горы чтоб неподалеку. посоветуйте, кто знает хорошие места? будем благодарны
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Карпаты
Для отдыха в Карпатах рекомендую Яремче, Микуличин или Ворохту. Можете сами подобрать тут https://bomba-tour.com/ru/categories/prazdnychnye-tury туры на праздники. Кругом прекраснейшая природа, речки, ручейки, водопады, вкуснейшая кухня. Множество экскурсий, сувенирные рынки, рядом Буковель где можно подняться в горы на подъёмнике.
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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