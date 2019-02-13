Что подарить интересного?
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Что подарить интересного?
Привет всем. Хочу подарить что то очень необычное другу. Что посоветуете? Под необычным я подразумеваю какой то сувенир.
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Что подарить интересного?
Подарки можно купить в любом магазине или торговом центре а вот их уникальность зависит от вашей фантазии.
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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