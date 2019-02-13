Что подарить интересного?

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Что подарить интересного?

Новое сообщение PolinaWest » 13 фев 2019, 00:02

Привет всем. Хочу подарить что то очень необычное другу. Что посоветуете? Под необычным я подразумеваю какой то сувенир.


PolinaWest
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Что подарить интересного?

Новое сообщение Anaconda » 13 фев 2019, 14:28

Подарки можно купить в любом магазине или торговом центре а вот их уникальность зависит от вашей фантазии.
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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