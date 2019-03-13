Сколько сейчас в Воронеже будет стоить процедура вывода из запоя?

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Сколько сейчас в Воронеже будет стоить процедура вывода из запоя?

Новое сообщение gambit » 13 мар 2019, 16:16

Сколько сейчас в Воронеже будет стоить процедура вывода из запоя?


gambit
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Re: Сколько сейчас в Воронеже будет стоить процедура вывода из запоя?

Новое сообщение wenow » 13 мар 2019, 18:29

В принципе, вывод из запоя может стоить по-разному, однако, я точно знаю, что самую доступную цену на данную процедуру предлагает центр "Кристал" . Кроме того, услуга там оказывается качественно - проверено.
wenow
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