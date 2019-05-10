Организация индивидуального бизнес чартера

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Организация индивидуального бизнес чартера

Новое сообщение Анабель » 10 май 2019, 16:08

Нужна услуга по организации частного бизнес чартера.

Именно нужно определится с хорошей фирмой для заказа услуги по организации анонимного бизнес рейса.

Собственно нужно найти хорошее предложение на заказ подобных услуг, дайте рекомендации по выбору, у кого в этом деле опыт имеется.



Аватара пользователя
Анабель
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
Вернуться к началу

Re: Организация индивидуального бизнес чартера

Новое сообщение Харси » 10 май 2019, 16:42

С поиском предложении не проблема, главное это найти хороший выбор предложения именно с точки зрения бюджета которым располагаете.
Аватара пользователя
Харси
Читатель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group