Ищу хостел нормальный в Москве!
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Ищу хостел нормальный в Москве!
Всем доброго времени суток! Хотим с женой в Москву! Посоветуйте, куда комфортнее всего будет заселиться не надолго? Заранее спс))
- on Fire
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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Re: Ищу хостел нормальный в Москве!
А я наоборот, из Питера, но по работе отправляюсь в Москву. Сейчас все пытаюсь продумать, как лучше сделать.. Выделили деньги на гостиницу, но я вот думаю, лучше найти что-то подешевле?) Сэкономлю лишнюю копейку в семью.
- Crown
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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