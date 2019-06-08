Ищу хостел нормальный в Москве!

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Ищу хостел нормальный в Москве!

Новое сообщение on Fire » 08 июн 2019, 11:39

Всем доброго времени суток! Хотим с женой в Москву! Посоветуйте, куда комфортнее всего будет заселиться не надолго? Заранее спс))


on Fire
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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Re: Ищу хостел нормальный в Москве!

Новое сообщение Crown » 08 июн 2019, 14:44

А я наоборот, из Питера, но по работе отправляюсь в Москву. Сейчас все пытаюсь продумать, как лучше сделать.. Выделили деньги на гостиницу, но я вот думаю, лучше найти что-то подешевле?) Сэкономлю лишнюю копейку в семью.
Crown
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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