Crown » 08 июн 2019, 14:44

А я наоборот, из Питера, но по работе отправляюсь в Москву. Сейчас все пытаюсь продумать, как лучше сделать.. Выделили деньги на гостиницу, но я вот думаю, лучше найти что-то подешевле?) Сэкономлю лишнюю копейку в семью.