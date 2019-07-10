Проститутки Москвы - ваш опыт и мнение?

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Проститутки Москвы - ваш опыт и мнение?

Новое сообщение N0len » 10 июл 2019, 14:46

Скоро буду проездом в "столице" хочу хорошенько насладится всем гостеприимством этого города.. Есть у кого на примете контакты норм девах?


Последний раз редактировалось N0len 12 июл 2019, 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
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Re: Проститутки Питер - ваш опыт и мнение?

Новое сообщение Kalipsoid » 11 июл 2019, 16:46

Конечно. они нужны, я вообще состою в сообществе. за легализацию проституции!
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Re: Проститутки Москвы - ваш опыт и мнение?

Новое сообщение TauRus » 12 июл 2019, 15:16

Что бы иметь представление, о выборе, нужно пользоваться сайтами, где выставлены все проститутки Москвы. Типа такого: http://vipdosug.su/prostitutki-moskvy 19000 тыс. девочек, ждущих твоего звонка... Выбирай не хочу..
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