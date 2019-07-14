Аренда яхты в Болгарии

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Аренда яхты в Болгарии

Новое сообщение koenn » 14 июл 2019, 16:50

Очень хочу поехать в Болгарию и покататься на яхте. Нашла интересное для меня предложение от компании https://bg-yacht.com . Путешествие на большой яхте на несколько дней. Кто-то пользовался услугами этой компании?


koenn
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 16:43
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