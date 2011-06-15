dolgore25 » 15 июн 2011, 07:31

Бизнес через Skype в свободное от Работы время.

Корпорация оказывает услуги более чем в 90 странах.

Вы получаете бизнес-инструменты для личного дистанционного бизнеса, а так же:

- обучение,

- поддержку,

- клиентов,

- контракты,

- финансовое обслуживание в вашей стране и в США,

- консультационное и техническое сопровождение.

Доходность от $5000 в месяц.

Американская корпорация приглашает региональных партнеров и территориальных менеджеров-консультантов, желающих начать свой ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ бизнес или участвовать в разработанных нами проектах.

Гибкий график, корпорация предоставляет обучение.

Если вы имеете высшее образование и/или бизнес-опыт, приходите обязательно.

У КОРПОРАЦИИ МНОГО РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ ( ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА) проживающих в различных часовых поясах и в различных странах.

Оплата заказов, поступивших от корпорации на сдельно-премиальных условиях с дополнительной выплатой бенефитов.

Умелое пользование бизнес-инструментами, при 100% поддержке корпорации, позволяет Вам получать значительные доходы от бизнеса, осуществляемого через Интернет между бизнесменами из различных стран.

Проводятся ежедневные бесплатные предварительные консультации.

Для предварительных консультаций обращайтесь:

Skype – dolgore25

С уважением, Анна

P.S.: Просьба, обращайтесь непосредственно через скайп, на электронную почту предложения сбрасываться не будут. Спасибо за понимание и оперативность.