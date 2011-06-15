Корпорация оказывает услуги более чем в 90 странах.
Вы получаете бизнес-инструменты для личного дистанционного бизнеса, а так же:
- обучение,
- поддержку,
- клиентов,
- контракты,
- финансовое обслуживание в вашей стране и в США,
- консультационное и техническое сопровождение.
Доходность от $5000 в месяц.
Американская корпорация приглашает региональных партнеров и территориальных менеджеров-консультантов, желающих начать свой ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ бизнес или участвовать в разработанных нами проектах.
Гибкий график, корпорация предоставляет обучение.
Если вы имеете высшее образование и/или бизнес-опыт, приходите обязательно.
У КОРПОРАЦИИ МНОГО РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ ( ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА) проживающих в различных часовых поясах и в различных странах.
Оплата заказов, поступивших от корпорации на сдельно-премиальных условиях с дополнительной выплатой бенефитов.
Умелое пользование бизнес-инструментами, при 100% поддержке корпорации, позволяет Вам получать значительные доходы от бизнеса, осуществляемого через Интернет между бизнесменами из различных стран.
Проводятся ежедневные бесплатные предварительные консультации.
Для предварительных консультаций обращайтесь:
Skype – dolgore25
С уважением, Анна
P.S.: Просьба, обращайтесь непосредственно через скайп, на электронную почту предложения сбрасываться не будут. Спасибо за понимание и оперативность.