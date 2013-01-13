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ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС
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ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС
САМАЯ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ,
- serg2013
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 янв 2013, 13:51
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС
очередная пирамида? Вложи лавандос и снимай просто пенки?
- Aljosha
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 09:21
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС
Да, похоже. Хоть и МЛМом обозвана. МЛМщикам можно доверять, если компания действительно крупная, типа Oriflame, Avon и иже с ними. А тут видно, что пирамида. Если кто задумает вляпаться в это, то почитайте сперва эту статью http://journal.tinkoff.ru/pyramid/, а там решайте, готовы ли вы подарить кому-то свои деньги.
- Mendes
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 22:21
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС
При создании своего бизнеса нужно всегда закладываться на потери, а то и даже то, что вас просто напросто могут обмануть. Дабы с вами такого не случилось и вы не стали человеком, который просто не в состоянии погасить свои долги, советую вам получить полезную консультацию от компании https://xn--80abe5aohaot.net/
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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