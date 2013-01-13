ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС

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ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС

Новое сообщение serg2013 » 13 янв 2013, 13:52

САМАЯ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ,

ПОДРОБНОСТИ

http://www.allmlm.ru/24733



serg2013
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 13:51
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС

Новое сообщение Aljosha » 09 ноя 2016, 09:23

очередная пирамида? Вложи лавандос и снимай просто пенки?
Aljosha
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 09:21
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС

Новое сообщение Mendes » 09 ноя 2016, 09:26

Да, похоже. Хоть и МЛМом обозвана. МЛМщикам можно доверять, если компания действительно крупная, типа Oriflame, Avon и иже с ними. А тут видно, что пирамида. Если кто задумает вляпаться в это, то почитайте сперва эту статью http://journal.tinkoff.ru/pyramid/, а там решайте, готовы ли вы подарить кому-то свои деньги.
Mendes
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 22:21
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Re: ЗАРАБОТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО, БИЗНЕС

Новое сообщение deggion » 29 сен 2017, 15:47

При создании своего бизнеса нужно всегда закладываться на потери, а то и даже то, что вас просто напросто могут обмануть. Дабы с вами такого не случилось и вы не стали человеком, который просто не в состоянии погасить свои долги, советую вам получить полезную консультацию от компании https://xn--80abe5aohaot.net/
deggion
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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